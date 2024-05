Lutador acreano competirá neste sábado por cinturão em Cancún, no México

O lutador acreano Thomas Bryan, de 24 anos, está prestes a realizar um grande feito em sua carreira. No dia 18 de maio, ele disputará o cinturão na categoria de 61,2 kg no Predador Fight Championship 47, em Cancún, México. Seu adversário será o lutador Armando Figueira. Atleta embarca dia 15 de maio para evento.

Em entrevista ao ge, Bryan expressou sua felicidade pela oportunidade, ressaltando que essa luta representa um passo importante em direção ao seu sonho de assinar com o UFC, o maior evento de MMA do mundo.

“Estou muito feliz pela oportunidade, é uma chance de ficar mais próximo do meu sonho. Esse é um evento que normalmente impulsiona muito os atletas, principalmente os campeões. Estamos trabalhando para que essa oportunidade também se abra para nós”, disse Bryan.

Esta será a terceira participação de Bryan no torneio, e ele já obteve excelentes vitórias nas edições anteriores. Agora, ele terá a chance de disputar o principal evento do Predador FC, lutando pelo tão almejado cinturão.

“Acredito que, com o título mais importante do evento, temos um poder de palavra maior. Então, trabalho para que possamos abrir as portas para que mais atletas acreanos também tenham a oportunidade de viver o sonho das artes marciais, assim como estou conseguindo hoje”, concluiu Bryan.

A expectativa é grande para esta disputa que promete emocionar os fãs de MMA, com um representante do Acre buscando o título em solo mexicano.