Luto: Sena Madureira perde a funcionária pública aposentada Joarina Nasserala, aos 84 anos

A cidade de Sena Madureira está de luto pela partida de uma de suas moradoras mais queridas. Na noite desta segunda-feira (7), Joarina Alves Nasserala José faleceu aos 84 anos, deixando um vazio na comunidade e um legado de amor, dedicação e serviço.

Nascida na Comunidade Caeté, em Sena Madureira, Joarina deixa para trás uma grande família, com 9 filhos, 20 netos e 12 bisnetos, frutos de seu casamento com Nasseri Nasserala José, seu companheiro já falecido. Ao lado dele, ela foi moradora do Seringal Granja, no Caeté, onde construíram uma vida juntos e administraram suas terras.

A família comunicou ao site ContilNet que a morte de Joarina foi de causas naturais no Hospital João Câncio Fernandes, O velório está programado para acontecer na Capela Esperança, onde amigos, familiares e membros da comunidade poderão prestar suas últimas homenagens.

Além de seu papel como matriarca da família, Joarina foi reconhecida em toda a cidade por sua atuação como funcionária pública aposentada, especialmente como merendeira nas Escolas Estaduais Fontenele de Castro, Eliziario Tavaro e Siqueira de Menezes. Seu serviço dedicado e sua presença afetuosa deixaram uma marca indelével na vida de tantas pessoas.