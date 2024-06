Maio 2024: veja o que foi lançado no mundo da moda neste mês

O mundo da moda está sempre repleto de novidades. Em maio, algumas marcas apostaram em lançamentos ideias para o inverno, mas também em itens que vão atender durante o verão.

Entre os produtos apresentados, há peças de roupas, acessórios e calçados para todos os gostos. A coluna compilou os destaques do mês para você ficar por dentro de tudo.

Vem conferir!

Lançamentos de moda

A marca Skazi apostou na versatilidade fashion com um lançamento para o inverno 2024. O quarto drop da temporada oferece peças-chave que transitam entre diferentes formas e cortes, e prometem atender às mulheres em diversas ocasiões. A coleção destaca sets de alfaiataria com modelagens modernas e peças comfy, que não deixam a desejar na elegância característica da etiqueta.

A grife mineira Alphorria também entrou no clima da estação mais fria do ano, e apresentou o segundo lançamento da coleção Luminous neste mês. Inspiradas na beleza de uma noite estrelada, as roupas foram criadas para celebrar a luz própria de cada mulher na moda.

A paleta de cores vai dos tons sóbrios, como preto, off-white e cinza, aos tons vibrantes, como carmim, azul-turquesa e magenta. Além disso, foram criadas três estampas exclusivas para promover ainda mais vivacidade ao compilado.

Para celebrar os 10 anos da marca homônima, Leticia Manzan lançou a coleção Manzan Crystal by Swarovski. A colaboração é inédita na América Latina, e apresenta peças de luxo 100% feitas de cristais bordados à mão. Todo o trabalho levou cerca de seis meses para ser finalizado. O resultado são 15 looks; cada um adornado com pelo menos três mil cristais da marca austríaca.

Skazi/Divulgação

Márcio Rodrigues/Alphorria /Divulgação

Marcio Amaral/Manzan Brand/Divulgação

Em contrapartida, a Ferragamo celebrou o verão com uma seleção de acessórios feitos a partir de materiais naturais, incluindo ráfia, lona e jeans. A coleção apresenta uma bolsa tote espaçosa e leve, disponível em três tamanhos e variações de cor. Além do acessório, a linha inclui slides e mules em ráfia ou jeans, adornados com a logo Venna, desenhada em 1930 pelo artista futurista Lucio Venna.

A grife Cris Barros também entrou no clima quente. Em maio, a coleção-cápsula Verano: Sole, Sale e Mare foi lançada. Inspirada pelo sol, sal e mar, a criação é composta por itens 100% feitos em linho, com uma paleta de cores lisas em tons terrosos, e em tonalidades como bordô, azul, verde e rosa.

A coleção foi projetada para ser versátil e sofisticada, com acessórios, biquínis e conjuntos que podem ser usados desde o café da manhã até o jantar. As peças incluem saias, calças, tops, túnicas e camisas.

A Lacoste foi outra etiqueta que apostou em uma coleção-cápsula para maio. Intitulado Do You Lacoste?, o compilado é pensado para um público coolhunter (profissionais que captam e avaliam tendências), e para a geração Z. A nova aposta resgata a herança e o espírito francês da marca, ao mergulhar nas invenções de René Lacoste, criador da marca, para construir o futuro da moda.

A cápsula é baseada em cinco patentes icônicas de René: colarinho polo, raquete de tênis, máquina de bolas de tênis e tacos de golfe. Esses elementos históricos são reinterpretados em produtos clássicos com estampas inspiradas nos anúncios da Lacoste dos anos 1970. As cores principais da coleção são branca, verde, azul-marinho e cinza, com toques de azul-claro, cáqui, salmão, amarelo e marrom.

Ferragamo/Divulgação

Cris Barros/Divulgação

Lacoste/Divulgação

Lançamentos de calçados

A Veja, anteriormente conhecida como Vert no Brasil, revelou as primeiras colaborações internacionais, após a unificação global da marca, com a label dinamarquesa 7 Days Active e com a etiqueta francesa Au Vieux Campeur.

Neste mês, foram lançados dois novos modelos de tênis: o Impala Veja x 7 Days Active e o Dekkan Veja x Au Vieux Campeur, que atendem tanto às necessidades esportivas e de estilo. O uso de materiais sustentáveis, como poliéster reciclado, entressola de cana-de-açúcar e borracha amazônica com tecnologia Vibram, reforça o compromisso ecológico da Veja na moda.

Para celebrar previamente o mês do orgulho LGBTQIAPN+ em grande estilo, comemorado em junho, a Converse apresentou a coleção Pride 2024, inspirada em pioneiros da comunidade queer. A campanha Orgulho de Ser homenageia aqueles que criam e ocupam espaços com amor e alegria, para refletir a diversidade e a luta por direitos.

A coleção apresenta modelos icônicos como o Chuck 70 e Chuck Taylor All Star, agora em versões Pride. O Chuck 70 exibe uma parte superior prateada com gráficos de arco-íris neon, enquanto o Chuck Taylor All Star Pride combina um cabedal branco com bordados e solado colorido. O Chuck 70 Ox oferece um design inspirado no estilo western, e o The All Star Lift Pride, com sola dupla, celebra a autenticidade da comunidade LGBT com detalhes bordados e coloridos.

Em sintonia com o meio ambiente, a Yuool também lançou um novo modelo de tênis, mas feito com Vinil Tec, algodão e garrafas PET recicladas. O solado é composto ainda por EVA verde de bagaço de cana-de-açúcar e borracha natural, que contribui para a captura de CO2 e minimização dos impactos climáticos.

Veja/Divulgação

Converse/Divulgação

Yuool/Divulgação

Collabs

A Aramis, líder no mercado de moda masculina no Brasil, firmou uma parceria com o designer Alexandre Herchcovitch para lançar uma coleção inédita. Essa colaboração combina o olhar criativo e arrojado de Herchcovitch com a sofisticação e a atemporalidade da Aramis. Com mais de 20 peças, o compilado Aramis X Herchcovitch;Alexandre explora o streetwear por uma perspectiva minimalista e original ao incorporar elementos característicos do estilista, como a icônica caveira e cortes diferenciados.

Em outra colaboração empolgante, a Baw Clothing, conhecida por um estilo ousado, uniu-se à Caterpillar para reinventar a clássica bota amarela da marca norte-americana. A nova versão do calçado é feita de couro nobuck de alta qualidade, e apresenta tecnologias exclusivas, como palmilha em EVA com tratamento antimicrobiano e solado antiderrapante.

O design incorpora elementos únicos da Baw, incluindo cadarços robustos e uma amarração lateral inovadora que transforma a bota em uma peça versátil e estilosa. Limitada a 300 unidades, a collab foi uma forma de realçar a durabilidade e a funcionalidade com um toque contemporâneo.

Por fim, a Santini Cycling, referência em vestuário técnico para ciclismo, lançou uma coleção-cápsula em colaboração com a Pirelli Design, inspirada no histórico Pirelli Sport Club. A criação inclui camisas de ciclismo feitas com tecido Polartec Power Stretch para conforto e respirabilidade, bike shorts de alto desempenho com tecnologia de compressão, além de uma variedade de acessórios, como coletes corta-vento, jaquetas, bonés e meias térmicas.

Adriano Damas/Aramis/Alexandre Herchcovitch/Divulgação

Baw Clothing/Caterpillar/Divulgação

Santini Cycling/Pirelli/Divulgação

Todas as coleções reunidas apresentam uma proposta singular para diferentes estações e ocasiões. Os lançamentos de maio combinam sofisticação e modernidade, além de um toque de glamour — o que faz com que seja possível reparar na interpretação da moda de cada uma das marcas de moda. As opções são variadas e atende a uma ampla gama de gostos e estilos.