Mais de 100 pessoas são presas por crimes em meio às enchentes no RS

Em meio ao estado de calamidade enfrentado pelo Rio Grande do Sul, 112 pessoas foram presas no estado por furtos, saques, posse ilegal de armas e crimes sexuais.

A informação foi divulgada pelo secretário de Segurança Pública do estado, Sandro Caron, ao jornal O Globo nesta sexta-feira (17/5).

Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do estado, 43 pessoas foram presas por furto. Outras 41 foram capturadas em abrigos, sendo 13 delas por importunação sexual. Os demais foram detidos por saques, tráfico de drogas ou posse ilegal de armas.

De acordo com Caron, o governo estadual tem adotado medidas para evitar os crimes. O secretário afirma que embarcações patrulham as ruas de Eldorado do Sul, Canoas e Porto Alegre. O governo de Eduardo Leite (MDB) ainda reforçou a segurança no estado convocando mais de 260 mil policiais civis aposentados.