“Marmita de casal”: conheça a expressão dos adeptos do sexo a três

Há um tempo na boca do povo, o termo “marmita de casal” pode até ter viralizado nas redes, mas ainda tem gente que não conhece o significado da expressão. A explicação é simples: as “marmitas” são pessoas que, de vez em quando, participam da vida sexual de um casal. Não há nenhum envolvimento sério e nem entra em uma categoria como poliamor ou trisal, porque é algo casual.

Para quem está acostumado com a prática do ménage a trois ou do swing, a expressão “marmita de casal” se refere a uma ou mais pessoas que vão participar da relação sexual junto ao casal. De acordo com Mayumi Sato, diretora do Ysos, aplicativo de relacionamentos, a gíria informal já foi usada de forma pejorativa, para descrever uma relação a três em que o terceiro elemento era visto como alguém só para satisfazer o prazer do casal.

Entretanto, com o tempo, a expressão passou a ter um “status social” positivo e até pessoas solteiras passaram a se identificar assim. “Quando falamos de marmita de casal, falamos de compartilhar experiências, emoções e a intimidade de forma mais casual e descompromissada”, comenta Sato.

Natália* e Bruno* são um casal adepto a presença da “marmita” durante a relação sexual. Eles contam que a prática do ménage a trois é constante no relacionamento e que é importe existir o respeito mútuo entre aqueles que participam das “festas”. “Para nós, a pessoa precisa entender que existe um casal ali e ela vem complementar, ela não vai ter mais ou menos atenção. A ideia é que todos se divirtam e se satisfaçam juntos. Não gostamos de gente que é invasiva ou que trata um ou outro como solteiro. Somos um casal e gostamos de ser vistos como tal”, detalha Natália.

Marmita não significa bagunça

Segundo Mayumi, no Ysos, 42% dos homens solteiros desejam ser “marmita” de um casal. Enquanto 33% das mulheres solteiras desejam ser “marmita” de um casal. Já os casais se dividem entre 60% que desejam ter uma mulher como o terceiro elemento e os outros 40% preferem um homem.

Quero começar, e agora?

Para começar a ser ou consumir marmita de casal não é difícil. Se você já tem um casal em mente ou até já recebeu um convite, se joga! Mayumi explica que procurar por aplicativos de encontros focados em ménage ou troca de casal podem facilitar muito a vida de quem se interessa pelos temas. “Quem entra no aplicativo Ysos, por exemplo, geralmente já sabe o que quer, então, não tem constrangimento ao sugerir uma fantasia como essa. Procurar no lugar certo é essencial também para evitar julgamentos e se conectar de um jeito mais livre e respeitoso”.