Mega-Sena: 5 apostas do Acre acertam quadra e levam parte do prêmio; veja de onde são

O concurso da Mega-Sena, de número 2719, realizado na última terça-feira (30), pela Caixa Econômica Federal, teve 2.160 apostas ganhadoras em todo o país, entre elas, cinco são do estado do Acre.

Os apostadores sortudos do estado do Acre acertaram quatro das seis dezenas sorteadas e faturaram cada um R$1.201,83. Houve, ainda, um bolão com 10 cotas, que levou o valor total de R$3.605,40.

O valor total embolsado pelos apostadores acreanos foi de R$ 8.412,72. Apesar do alto número de ganhadores, o prêmio principal da Mega-Sena acumulou e sorteará na próxima quinta-feira (2) o valor de R$ R$ 21.206.489,72.

Os bilhetes premiados saíram dos municípios de Rio Branco (3), Senador Guiomard (1) e Assis Brasil (1). As dezenas sorteadas no último concurso da Mega-Sena foram 16, 25, 27, 30, 42, 48.