Meyre Manaus anuncia o concurso Miss Grand Acre 2024 em julho em Rio Branco

A diretora Meyre Manaus anunciou oficialmente a data do aguardado Miss Grand Acre 2024. O evento, que promete ser uma noite inesquecível, será realizado no dia 18 de julho em Rio Branco.

Em conversa com a coluna Douglas Richer, do ContilNet, Meyre Manaus destacou a grandiosidade do evento. “Estamos preparando uma noite inesquecível, repleta de glamour e celebração da beleza acreana”, comentou a diretora.

Este ano, o Miss Grand Acre 2024 traz uma novidade significativa: a direção nacional do concurso está agora sob a coordenação do presidente Evandro Hazzy. A premiação do Miss Grand Brasil também promete ser tentadora, incluindo uma gargantilha avaliada em R$ 60 mil, cursos de graduação e pós-graduação, e um automóvel zero quilômetro. A etapa nacional acontece em agosto em São Paulo.

Meyre Manaus garantiu que mais detalhes sobre a organização do evento serão divulgados em breve, aumentando ainda mais a expectativa do público e dos participantes. O anúncio da data já gerou grande entusiasmo entre os acreanos, que aguardam ansiosamente para conhecer a nova Miss Grand Acre 2024.