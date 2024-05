Mistério de Mona Lisa: Geóloga identifica provável cenário que Leonardo Da Vinci pintou obra

Segundo Ann Pizzorusso, uma geóloga e estudiosa da arte renascentista, Vinci estava sentado em Lecco, na Itália, uma cidade idílica próxima às margens do Lago Como quando pintou Mona Lisa. A conclusão, segundo Pizzorusso, é óbvia. Ela já havia feito a descoberta anos atrás, mas nunca percebeu sua importância.

O cenário sem graça tem algumas características importantes. Entre elas, uma ponte medieval que a maioria dos estudiosos considerou como a chave para o ambiente de da Vinci. Contudo, Pizzorusso contou que a forma do lago e o calcário cinza-branco foram capazes de “denunciar” que Lecco é o local da pintura.

“A ponte pode se desgastar, com isso você tem que combinar a ponte com um lugar onde Leonardo estava, e com a geologia”, explica a geóloga.