Morre o primeiro atleta federado do estado Acre, Floriano Sebastião da Costa, aos 81 anos

Floriano Sebastião da Costa, atleta na corrida de rua, veio a falecer, aos 81 anos, de acordo com nota publicada pela Federação Acreana de Atletismo (FECAt), neste sábado (18). A causa da morte não foi divulgada.

Da Costa fez parte do primeiro grupo a se tornar federado junto a instituição, assim que ela foi criada, em 1987, no mesmo ano que completava 20 anos como atleta. A vocação ao esporte foi descoberta em 1967, quando integrava o exército.

“Seu Floriano”, como o chamavam costumeiramente, era o atleta mais antigo filiado a FECAT no momento. Maiores informações sobre o velório e o sepultamento não foram divulgadas.

Confira a nota completa na íntegra:

É com grande pesar que lamentamos a morte do atleta, corredor de rua, e ex-vice-presidente da Federação Acreana de Atletismo (FACAt), Floriano Sebastião da Costa, comunicada neste sábado, dia 18 de maio.

Atleta federado mais antigo da FACAt, Floriano descobriu-se como atleta em 1967, quando ainda era um soldado do Exército Brasileiro. Em 1987, quando a FACAt foi fundada, Floriano já fazia história há 20 anos, e integrou o primeiro grupo de atletas filiados à entidade, em julho daquele ano.

Sua primeira corrida foi a Coronel Sebastião Dantas, tradicional evento realizado por muitos anos em Rio Branco, quando conquistou o segundo lugar no pódio geral da prova. Naquele evento, o corredor de rua Arinauá Lustosa Leão ficou em primeiro lugar.

Desde o primeiro evento em que participou, Floriano mostrou que era um talento nato do pedestrianismo local. Correu de cuturno por muitos anos, e disputou pódios com grandes nomes do atletismo de rua local, como Eládio Barbosa e Moraes.

A história do Atletismo Acreano se confunde com a história de “Seu Floriano”, como era carinhosamente chamado por quem ama o esporte. À família enlutada e amigos, nossos mais sinceros votos de conforto e paz.

Rio Branco, 18 de maio de 2024.