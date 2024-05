Motociclista cai ao bater em buraco na Via Verde e é levada ao Pronto-Socorro de Rio Branco

A motociclista Rita Carolina de Souza Ferreira, 25 anos, ficou ferida ao bater em um buraco e cair na noite desta sexta-feira (17), nas proximidades do Balneário Águas Claras, na BR-364, conhecida como Via Verde, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de pessoas que presenciaram o acidente, Rita trafegava no sentido centro-bairro na Via Verde, em uma motocicleta modelo Biz. Por ser uma rodovia muito escura e as luzes dos postes não estarem funcionando, ela acabou não percebendo os buracos da pista, bateu em um deles, perdeu o controle e caiu sobre o asfalto. A motociclista ficou com dores nas costas, possível fratura na cabeça do fêmur e dores no abdômen.

Populares ajudaram a vítima e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico que deu os primeiros atendimento e encaminhou Rita, em estado estável, para o pronto-socorro de Rio Branco.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada e registrou o fato no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, e retirou a moto da vítima da pista e liberou o tráfego.