Motorista sofre mal súbito enquanto dirigia e atropela ciclista

Um motorista sofreu um mal súbito enquanto dirigia e atropelou um ciclista. O acidente ocorreu na tarde da última quinta-feira (6), no cruzamento da Avenida José Vieira Caúla com a Rua Ananias Ferreira, no bairro Cuniã, na zona leste de Porto Velho (RO).

Conforme informações de testemunhas, o motorista seguia pela Rua Ananias Ferreira quando sofreu o mal súbito, perdeu o controle do carro e atropelou o ciclista. O rapaz que estava na bicicleta não sofreu ferimentos, apenas danos materiais.

Por fim, o Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o motorista para uma UPA Leste (Unidade de Pronto Atendimento).