Naiara Azevedo dá palhinha de música nova e convida Gladson para dançar em palco; VÍDEO

A aguardada coletiva de imprensa da cantora Nayara Azevedo antes de sua apresentação na Festa do Trabalhador no Acre reservou momentos inesquecíveis para os presentes. Com sua simpatia característica, a artista compartilhou detalhes sobre seus sucessos e também sua nova música “Palhaça”, feat com Ana Castela, lançada este ano.

Nayara expressou sua empolgação em se apresentar no Acre, agradecendo o apoio e carinho dos fãs locais. “É sempre uma alegria estar aqui e sentir o calor dos acreanos. Estou muito animada para essa noite especial”, declarou a cantora.

O ponto alto da coletiva foi quando Nayara convidou o governador Gladson Cameli para subir ao palco durante sua apresentação. “Se ele quiser, será uma honra”, disse Nayara, ao que o governador prontamente respondeu: “Estou pronto”.

Gladson Cameli, visivelmente animado com o convite, ressaltou a importância da Festa do Trabalhador como um evento de celebração e união.

O momento descontraído e especial compartilhado entre Nayara Azevedo e o governador Gladson Cameli durante a coletiva de imprensa deixou todos ainda mais ansiosos para a apresentação da cantora no palco principal da festa. Com sua energia contagiante, Nayara conquistou ainda mais admiradores no Acre e prometeu uma noite de muita música e diversão para todos os presentes.

Veja o vídeo e fotos: