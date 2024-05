“Não é fama e nem interesse”: Rogeria Rocha desabafa na web, responde seguidores e expõe prints

Rogeria Rocha, influenciadora digital do Acre com 482 mil seguidores no Instagram, recentemente abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil para interagir com seus seguidores. Dentre as diversas perguntas enviadas, uma em especial chamou a atenção: a veracidade de seu relacionamento com o humorista e influenciador Cremosinho.

Aproveitando a oportunidade, Rogeria fez alguns esclarecimentos sobre sua vida pessoal. Em resposta às perguntas dos internautas sobre se o relacionamento deles é ‘fake’, Rogeria afirmou que a relação é real e já está próxima do terceiro mês. Além disso, ela desabafou sobre ser chamada de interesseira, enfatizando que sempre trabalhou e conquistou suas próprias coisas.

Em uma legenda de uma foto ao lado de Cremosinho, Rogeria escreveu um desabafo sincero:

“Essas são só algumas das que recebo todos os dias, e nosso relacionamento é REAL. Fazemos conteúdo porque ele sempre foi do humor (e eu admiro muito a trajetória dele, ele é gigante e eu tenho certeza que Deus vai abençoar sempre mais porque ele merece ser muito maior do que já é), e eu também já fazia vídeos de humor, só unimos o útil ao agradável”.

“Já fazem 2 meses mais ou menos e nunca foi fake. Aproveito pra dizer também que NÃO É INTERESSE, eu sempre trabalhei e tenho minhas coisas, NÃO É FAMA, eu não tenho pressa em crescer, acredito muito no tempo de Deus e eu sempre fiz o meu de boa no meu canto. Se eu estou com ele é porque EU GOSTO DELE.”

Com estas palavras, Rogeria Rocha busca desmistificar os boatos e reafirmar a autenticidade de seu relacionamento com Cremosinho, reforçando que sua trajetória e conquistas são fruto de seu próprio esforço e dedicação.

Veja a publicação: