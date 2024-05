Need for Speed Underground ganha remake grátis em 4K e 60fps

Um remake de Need for Speed Underground é alvo de boatos já faz muito tempo. Até o momento, a Eletronic Arts, produtora do jogo, não se manifestou, seja negando ou confirmando a informação. Entretanto, para os milhões de fãs do game, a boa notícia é que há um mod que mostra como poderia ser essa nova versão.

Criado pelo modder conhecido como alessandro893, a modificação faz com que o antigo jogo tenha melhorias significativas, tanto no visual quanto na sua performance. Com ela, é possível rodar o clássico título em uma resolução 4K, e com um desempenho de 60 FPS constantes, sem qualquer tipo de queda ou travamento.

O mod foi criado usando a ferramenta RTX Remix da NVIDIA, que permite que jogos clássicos tenham as tecnologias avançadas da empresa, como Full Ray Tracing, DLSS e Reflex. Além disso, há renderização de materiais modernos e IA generativa nas ferramentas de textura.

Como instalar o mod de Need for Speed Underground?

Primeiro de tudo, é preciso ter o jogo Need for Speed Underground instalado em seu PC. Essa talvez seja a tarefa mais árdua, já que nem mesmo nas lojas oficiais da Eletronic Arts ele é comercializado atualmente. Uma das soluções é encontrar o jogo original, quando ainda era comercializado em CDs, e instalá-lo com um leitor externo.

Além disso, como a tecnologia aplicada é da NVIDIA, é necessário que você tenha uma placa RTX para que os efeitos sejam aplicados da forma correta. Caso a sua placa não seja deste modelo, ou de outra marca, há um grande risco do Mod não funcionar corretamente.

Caso seu PC esteja adequado a tudo isso, veja o passo a passo de como baixar e instalar o mod:

1. Uma vez com o jogo instalado, acesse o site MOD DB clicando neste link;

2. No site, clique no botão “Download Now”, como mostra a imagem abaixo;

3. Espere até que o download do arquivo seja concluído;

4. Com o arquivo no seu PC, faça a descompactação para a mesma pasta onde o jogo foi instalado.

5. Pronto, agora é só executar o jogo e, nas configurações de vídeo, escolher as respectivas configurações;

