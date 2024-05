Ney Matogrosso, Michael Jackson… Veja lista com 8 filmes sobre cantores que vêm por aí

“Meu sangue ferve por você”, filme que conta a história de amor entre Sidney Magal (Filipe Bragança) e sua mulher, a atriz Magali West (Giovana Cordeiro), estreia no próximo dia 30 de maio. Dirigida por Paulo Machline, a comédia romântica musical ainda conta com nomes como Caco Ciocler, Emanuelle Araújo, Sol Menezzes e Pablo Morais no elenco.

Filipe Bragança como Sidney Magal no filme “Meu sangue ferve por você” — Foto: Divulgação

2. Ney Matogrosso

O longa que conta a história de Ney Matogrosso desde a infância até a vida adulta, “Homem com H”, está em fase de pós-produção. Com direção de Esmir Filho, Jesuíta Barbosa é quem dá vida ao artista. Julio Reis é Cazuza e Bruno Montaleone é Marco de Maria, médico que foi casado com Ney por 13 anos. Ainda não há previsão de estreia.

Primeira imagem que foi divulgada de Jesuíta Barbosa como Ney Matogrosso — Foto: Divulgação

4. Michael Jackson

Produzido pela Lionsgate em parceria com a família do astro, “Michael” tem direção de Antoine Fuqua (“Emancipation” e “Dia de treinamento”) e roteiro de John Logan (“Gladiador”, “O aviador” e “Hugo”). Em fevereiro de 2022, a família de Michael Jackson avisou, em comunicado oficial, que o longa será “um retrato profundo do homem e do nosso irmão que se tornou o rei do pop”.

Jaafar Jackson reproduz os passos de dança do tio, Michael Jackson — Foto: Jourdynn Jackson / Reprodução

Jaafar Jackson, sobrinho de Michael Jackson, impressionou ao postar uma foto caracterizado como o tio, em janeiro deste ano (foto acima). “A jornada começa segunda-feira”, escreveu Jaafar na legenda. Ele tem 27 anos e é filho de Jermaine Jackson, um dos irmãos de Michael e ex-integrante do grupo The Jackson 5. “Sinto-me humilde e honrado por dar vida à história do meu tio Michael. Para todos os fãs de todo o mundo, os vejo em breve”, escreveu o rapaz em outro post. Previsão de estreia: abril de 2025.

5. Bob Dylan

Timothée Chalamet será Bob Dylan na cinebiografia “A complete unknown”, que foi gravada em abril, em Nova Jersey (EUA). Com roteiro de Jay Cocks (“Gangues de Nova York”) e direção de James Mangold (“Indiana Jones e a relíquia do destino”), o filme também conta com Benedict Cumberbatch e Ellen Fanning no elenco. Ele vive um empresário do músico. Ela, Sylvie Russo, namorada de Dylan na época da faculdade. O filme ainda não tem data de estreia prevista.