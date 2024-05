“Ninguém faz campanha se isolando”, diz Marcus Alexandre ao receber apoio nacional do PT

A Executiva Nacional do PT anunciou oficialmente que optou por apoiar a candidatura de Marcus Alexandre, do MDB, na disputa pela Prefeitura de Rio Branco. A capital do Acre será uma das poucas em que o partido do presidente Lula deverá apoiar uma candidatura fora do petista. Além de Rio Branco, apenas São Paulo, onde o PT deverá estar no palanque do PSOL em prol da candidatura de Guilherme Boulos, que lidera as pesquisas recentes. Em entrevista a coluna, o ex-prefeito defendeu o apoio do seu ex-partido e destacou que ninguém faz campanha se isolando.

“Nosso arco de aliança tem 10 partidos. Em uma aliança majoritária ela se faz assim. Construindo alianças com os partidos que estão dispostos a nos ajudar. Nós vamos estar buscando sempre ampliar nossa aliança. Porque você não ganha uma campanha majoritária se isolando. Você ganha construindo alianças. E eu fico muito feliz de ter muitas adesões a nossa campanha. A última foi a do partido do senador Sérgio Petecão, o PSD”, disse.

“São 10 partidos sob a liderança do MDB, do 15”, completou.

MDB junto ao PT

A aliança do MDB e PT já é antiga. O partido já indicou o vice-presidente na chapa de Dilma Rousseff, em 2014. Atualmente, por exemplo, é a sigla com o maior número de ministros no governo Lula 3. É natural que o partido firmasse uma aliança na capital, principalmente após o PT ter decidido não lançar candidato majoritário em 2024.

Lula no Acre?

Agora com o apoio do PT oficializado em Rio Branco, Marcus foi questionado sobre a possibilidade do presidente Lula vir a capital para a campanha dele a prefeito.

“Isso eu não tenho como responder”, disse a coluna.

Alysson/Bocalom

O ex-prefeito também opinou sobre a aliança firmada entre Progressistas e o PL, em prol da chapa Tião Bocalom e Alysson Bestene. Marcus disse que não irá se posicionar até que a candidatura seja oficializada, que deve ser feita no sábado, dia 11. Até lá, o candidato do MDB disse que são apenas ‘especulações’.

“Eu só vou me manifestar quando for anunciado. Porque tem muita especulação. Eu tô seguindo minha caminhada. Eu tô muito grato ao povo de Rio Branco. Nossa campanha tem uma grande aceitação nos bairros”.

Mas o ex-prefeito deixou um recado …

“Eu não vou me posicionar sobre PP e PL até porque é uma decisão deles, não minha. Tenho que respeitar a decisão que foi tomada”, completou.

EXCLUSIVO

Marcus ainda revelou com exclusividade a lista dos 10 partidos que já estão confirmados na aliança do MDB. O partido ainda conta com 7 chapas completas que irão concorrer à uma vaga na Câmara de Rio Branco. Veja:

MDB

PRD

PSD

PSB

AGIR

PV/PT/PCdoB

REDE/PSOL