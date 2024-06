No Acre, discussão entre amigos acaba com um morto a golpes de canivete em campo de futebol

No município de Acrelândia, distante 105 km de Rio Branco, o jovem Klaiton Jhonatas Silva, 24 anos, foi morto a golpes de canivete dentro do clube de campo sintético Big Soccer, no último domingo (26).

O suspeito de cometer o crime é João Barbosa da Silva, de 39 anos. Ele fugiu do local após o crime, mas foi identificado pela Polícia e preso minutos depois.

Uma equipe do SAMU chegou a ir até o local, mas apenas constatou a morte de Klaiton.

Em depoimento, o acusado confessou o crime e disse que matou a vítima em razão de um desentendimento. Segundo ele, Klaiton teria agredido ele duas vezes, uma na semana passada e outra no domingo, quando o crime aconteceu.