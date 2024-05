No Acre, homem usava jogo para manipular e estuprar a própria irmã; ela engravidou

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi condenado a 16 anos de prisão por estuprar a própria irmã, em Cruzeiro do Sul. Os abusos só cessaram quando a vítima engravidou.

Segundo as investigações conduzidas pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Mulher, Criança e Adolescente, os estupros iniciaram quando a menina tinha apenas 7 anos e o irmão entre 14 e 15 anos de idade e duraram por cerca de sete anos.

O irmão foi acusado pelos crimes de estupro e atos libidinosos contra a adolescente. Segundo o delegado Renan Santana, a relação entre os irmãos era abusiva. Ele utilizava um jogo de RPG para obrigar a irmã a realizar “favores sexuais”.

“Todas as formas mais sádicas possíveis foram vistas nesse caso, primeiro porque era uma relação entre irmãos e segundo porque eles jogavam um jogo de RPG no qual o autor era responsável por comandar esse jogo e, com base nas jogadas da vítima, quando ela perdia vida ou algum benefício do jogo, para poder recuperá-los, ele oferecia o retorno ao jogo apenas se ela fizesse algum favor sexual”, afirmou o delegado.

Os pais teriam agredido fisicamente os filhos para tentar acabar com os abusos, no entanto, a prática não foi suficiente para conter os abusos.

“Embora os pais a vítima e do autor tenham agredido fisicamente ambos, com a intenção de coibir os abusos, isso não surtiu efeito, sendo totalmente contrário a qualquer princípio pedagógico”, explicou o delegado.

O autor chegou a dizer para a irmã que iria se suicidar ao ter conhecimento de que a polícia teria tomado conhecimento do caso. Em depoimento ele confessou todos os crimes e disse que já havia sido estuprado durante a sua infância.