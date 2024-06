Nova busca do Google: veja o que muda nas pesquisas da plataforma

As novidades apresentadas no Google I/O animaram os entusiastas de tecnologia e inteligência artificial, mas preocuparam quem trabalha com conteúdo para Internet (SEO). Isso porque, graças à tecnologia AI Overview, os usuários do Google não precisarão necessariamente clicar nos sites, já que o novo modelo de busca do Google vai gerar um resumo com IA compilando os principais resultados.