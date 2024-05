Novo técnico? E o CEO? Como fica o Vasco após ação contra 777 na SAF

O Vasco da manhã desta quinta-feira, dia 16 de maio, é um grande ponto de interrogação. Na noite de quarta, uma decisão liminar da Justiça do Rio de Janeiro suspendeu o efeito dos contratos com a 777 Partners e devolveu o controle do futebol ao clube associativo. Como ficam as negociações com o técnico Álvaro Pacheco? O que fará o CEO Lúcio Barbosa? Qual será a nova composição do Conselho de Administração?