Para mais segurança no trânsito, Governo e Prefeitura iniciam construção de rotatória em Cruzeiro do Sul

Com aproximadamente 41 mil veículos registrados no Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Cruzeiro do Sul segue recebendo importantes investimentos no trânsito. Na manhã desta segunda-feira, 6, o governo do Estado e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul deram início à obra da rotatória do 61º BIS, entre as avenidas 25 de Agosto e Copacabana.

Com um investimento na ordem de R$ 700 mil, a intervenção melhorará a mobilidade urbana, promoverá a fluidez e a segurança no trânsito. A construção da obra é fruto da união do governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), e da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito (Semtrans).

Taynara Martins, presidente do Detran, apresentou o investimento como uma solução para o problema do trânsito no local. “A segurança viária é a nossa prioridade. Fizemos alguns estudos até chegarmos neste dia tão feliz, quando a construção da obra já inicia. Aqui é um dos locais com maior índice de acidentes e que também concentra um grande fluxo de veículos e pessoas. Vamos avançar neste sentido de desafogar o trânsito”, disse.

O prefeito Zequinha Lima celebrou a parceria entre as gestões municipal e estadual. “O trânsito em Cruzeiro do Sul tem apresentando melhorias significativas. Nós temos investido na sinalização horizontal, vertical, na educação no trânsito. São muitas as ações que temos feito, em parceria com o governo do Estado, para que possamos diminuir os índices de acidentes de trânsito”, pontuou.

Atuando como mototaxista há 23 anos, José do Nascimento Lima destacou como importante a intervenção. “Cruzeiro do Sul está crescendo, e a sinalização precisa acompanhar o crescimento da cidade. Para nós que circulamos no dia a dia é muito importante esse tipo de investimento. Com esse tipo de melhoria, nos sentimos mais seguros no trânsito”, contou.

Estiveram presentes no evento a presidente do Detran, Taynara Martins; o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima; o secretário Municipal de Trânsito, Jonas Torres; o titular do Comando de Fronteira do Juruá do 61º Batalhão de Infantaria de Selva (BIS), coronel Gustavo Mathias; os representantes do gabinete do governador no Juruá, Raquel Batista e Francisco Gomes, além de vereadores e autoridades locais.