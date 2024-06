Pescador de Rondônia pega maior surubim lenha do Brasil e bate recorde

O pescador esportivo Fábio Baca entrou para a lista da “Brazilian Game Fish Association” (BGFA) ao pescar o maior peixe surubim lenha já registrado no Brasil. A pescaria recordista aconteceu no início do mês de maio de 2024, no rio Madeira em Porto Velho.

A BGFA é uma entidade que realiza a criação de regras e critérios técnicos para homologação de recordes de peixes no Brasil, em duas modalidades e diversas categorias, desde que as espécies sejam capturados por meio da prática da pesca esportiva.

O peixe da espécie “surubim lenha ou chicote” (Sorubimichthys planiceps) capturada por Fábio tem 1 metro e 8 centímetros. O animal foi catalogada pela BGFA como recorde brasileiro na categoria “absoluto masculino” pelo seu comprimento.

Fábio Baca, que é pescador esportivo há cerca de 30 anos, conta que geralmente utiliza iscas artificiais, mas no dia em que capturou o surubim recordista, usava uma “tuvira” (peixe de água doce). O pescador estava a bordo de um caiaque em um ponto de grande correnteza no rio Madeira.

“Os surubins gostam de regiões com bastante correnteza. Eu estava em um caiaque e em uma área de muita correnteza no rio Madeira. Quando vi o peixe, fiquei impressionado, pois para a espécie, esse tamanho é considerado muito grande”, explica.

De acordo com o pescador, cada espécie de peixe tem um limite de tamanho e o surubim chamou a atenção devido ao seu comprimento, que é o máximo que um peixe dessa espécie pode atingir.

Como é feita a medição do peixe?

Fábio Baca explica que para comprovar o recorde é necessário realizar a medição da espécie com uma régua fornecida pela BGFA em um local plano e medir o peixe vivo. Todos os momentos precisam ser filmados para comprovar a medição.

As partes medidas vão desde a boca do peixe até o meio do rabo (o restante da cauda não entra na medição). Depois disso, é necessário filmar também a soltura do peixe, pois, para ser homologado, o animal precisa ser devolvido ao habitat natural.

“Fiquei muito feliz em ter esse reconhecimento. Tenho outras espécies com as quais poderia bater recordes, mas como a medição exige um processo e eu pesco geralmente sozinho, às vezes não consigo medir. Não basta você pegar o peixe, você precisa medir da forma adequada”, conta.

Outros registros

No inicio do ano Fábio Baca conseguiu, pela quinta vez, uma façanha que muitos pescadores sonham: fisgar um pirarucu com mais de dois metros e 130 quilos. A pescaria aconteceu em Jaci-Paraná, distrito de Porto Velho.

Mas essa não foi a primeira pescaria de grandes emoções que Fábio participou. Em maio de 2023, uma “briga” com um pirarucu gigante foi responsável por uma vara de pescar quebrada, boca machucada e muito cansaço.

A pescaria esportiva é a paixão de Baca e ele intercala com a profissão de procurador federal em Rondônia. Natural do Espírito Santo, Fábio começou na pesca esportiva com o pai e, há mais de 30 anos, se aventura pelos rios de RO.

Os registros das pescarias são feitas em seu canal no Youtube, que surgiu como uma plataforma para registrar o hobby e cresceu até se tornar o maior canal de pesca do Brasil. Um de seus vídeos possui mais de 14 milhões de visualizações.

Fonte: G1