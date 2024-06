Pista do aeródromo de Santa Rosa será a primeira construída em concreto armado

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre) publicou uma nota pública informando que a pista de pouso e decolagem do aeródromo de Santa Rosa do Purus está passando por serviços de manutenção de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, exceto nos fins de semana.

Segundo a nota, a nova pista está projetada para atender a demanda dos próximos 50 anos e deve ser construída em concreto armado, sendo a primeira do estado com esse tipo de material. A estrutura terá 1,2 quilômetro de extensão, 30 metros de largura e 25 centímetros de espessura, o que proporciona mais segurança, qualidade e menor custo de manutenção.

A informação da manutenção foi formalizada junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). “O Estado tem apoiado o trabalho no transporte de equipamentos e insumos para a reconstrução da pista de pouso e decolagem. Mais de cem viagens são realizadas para levar todo o material necessário, com cada embarcação levando, em média, 12 dias para concluir o percurso a partir do porto localizado ao lado da ponte sobre o Rio Purus, na BR-364, em Manoel Urbano”, disse um trecho da nota.

A pista é cedida ao Exército Brasileiro, representado pelo 7º Batalhão de Engenharia de Construção (7º BEC).

Veja a nota na íntegra:

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), informa que a pista de pouso e decolagem do aeródromo de Santa Rosa do Purus, cedida ao Exército Brasileiro, representado pelo 7º Batalhão de Engenharia de Construção (7º BEC), está passando por serviços de manutenção de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, exceto nos fins de semana. A informação foi formalizada junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O Estado tem apoiado o trabalho no transporte de equipamentos e insumos para a reconstrução da pista de pouso e decolagem. Mais de cem viagens são realizadas para levar todo o material necessário, com cada embarcação levando, em média, 12 dias para concluir o percurso a partir do porto localizado ao lado da ponte sobre o Rio Purus, na BR-364, em Manoel Urbano.

A nova pista está projetada para atender a demanda dos próximos 50 anos e será construída em concreto armado, sendo a primeira do estado com esse tipo de material. A estrutura terá 1,2 quilômetro de extensão, 30 metros de largura e 25 centímetros de espessura, proporcionando mais segurança, qualidade e menor custo de manutenção.