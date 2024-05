Polícia prende acusado de participação na morte de casal em Porto Velho

A Polícia Civil, através da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra a Vida (DERCCV) prendeu nesta tarde de quarta-feira (29) Railson F. da S., de 28 anos, o motorista acusado de participação nas mortes de Jaiane Lemos de Souza Neto, 27, e o namorado dela, Everaldo Oliveira Santos, 34.

O duplo assassinato aconteceu no último final de semana em uma casa no bairro Nova Floresta, na zona Sul de Porto Velho (RO).

Com mandados de prisão preventiva em mãos, os policiais civis fizeram um cerco e conseguiram realizar a prisão do motorista do carro Creta. Ele é acusado de levar o assassino Vinícius Walace até o local do crime e também de dar a fuga.