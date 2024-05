Polícias apreendem 20 kg de cocaína durante abordagem na BR-364

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Acre, composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Polícia Penal, apreendeu 20 kg de cocaína na madrugada do último sábado (11).

A apreensão se deu a partir de informações de que dois carros estariam transportando entorpecentes que vinham do município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. A droga foi apreendida no município do Bujari, próximo a Rio Branco, capital do estado.

Durante a abordagem, a equipe policial identificou que em um dos carros, dois indivíduos traziam consigo a quantidade de 20 kg de cocaína. Enquanto o outro atuava como “batedor”, fazendo a segurança para evitar barreiras policiais.