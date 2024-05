Por unanimidade, Marcus Alexandre tem prestação de contas de sua gestão aprovada pela Câmara

Durante sessão ordinária da Câmara de Rio Branco, nesta terça-feira (28), os vereadores aprovaram por unanimidade a prestação de contas do exercício orçamentário e financeiro de 2017, na gestão do ex-prefeito Marcus Alexandre (MDB).

O ex-petista foi prefeito de Rio Branco entre 1º de janeiro de 2023 a 6 de abril de 2028, deixando seu segundo mandato na metade, para concorrer à eleição para o governo do Estado, sendo derrotado pelo atual governador, Gladson Cameli.

A votação na Câmara ocorreu sem intercorrências, somente com ressalvas do líder de Bocalom na Casa Legislativa, João Marcos Luz. A portaria de aprovação da prestação de contas deve ser publicada na próxima edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

A Prestação de Contas Anual é um dever dos gestores públicos estabelecido na Constituição. Cabe aos administradores públicos prestar contas dos resultados alcançados na gestão dos recursos confiados à sua responsabilidade. O propósito da prestação de contas é assegurar a transparência e a responsabilidade na administração pública.