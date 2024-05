PP anuncia nesta sexta-feira aliança com Tião Bocalom e com Alysson Bestene como vice

A executiva municipal do PP (Partido Progressista) anuncia, oficialmente, às 16 horas desta sexta-feira (3), na sede da sigla, na rua Major Ladislau Ferreira, bairro do Abrão Alab, em Rio Branco, a aliança com a candidatura à reeleição do prefeito Tião Bocalom (PL), tendo o odontólogo Alysson Bestene como candidato a vice-prefeito da chapa.

A informação foi dada na noite desta quinta-feira (2) pelo secretário-geral da executiva municipal do PP, Márcio Pereira. O anúncio oficial ocorrerá no mesmo dia em que a deputada federal Socorro Neri, ex-presidente do diretório municipal da sigla, anunciaria sua candidatura à prefeita pelo PP, segundo ela mesma havia dito.

Márcio Pereira disse que a executiva municipal do PP considera que não há mais espaço para outra candidatura pelo PP e que a deliberação do Partido será pela aliança com Tião Bocalom, tendo Alysson Bestene retirando sua candidatura à Prefeitura para compor como candidato a vice-prefeito.

A chapa vai repetir a campanha eleitoral de 2012, quando Tião Bocalom e Alysson Bestene foram candidatos mas perderam a eleição para Marcus Alexandre, então no PT.

Márcio também disse que a executiva municipal chegou a essa posição após ouvir da deputada Socorro Neri, “reiteradas vezes”, que ela não tinha interesse em disputar a Prefeitura. “Diante do que ela disse, a executiva decidiu optar pela aliança com Tião Bocalom, com Alysson Bestene compondo a aliança como candidato a vice”, disse o secretário-geral da sigla.