Prefeitura distribui cobertores à população de rua e segue com ações durante o frio

As baixas temperaturas não é algo costumeiro e pode acabar incomodando algumas pessoas, entretanto, uma parcela da população sofre com a queda na temperatura ocasionada pela frente fria.

Para auxiliar as pessoas em situação de rua da capital acreana, a prefeitura da capital, através da secretaria municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) e a coordenadoria municipal de Defesa Civil, distribuíram cobertores, na sede do Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro Pop), localizado no centro da cidade.

Na semana anterior, outra ação já havia sido realizada, também para auxiliar a população em situação de vulnerabilidade que está nas ruas, com a Campanha do Agasalho, que buscou angariar roupas adequadas para o período, destinadas para a distribuição.

O frio é uma das preocupações da coordenadora atual do Centro POP, Liberdade Leão, já que não está acostumadas com estas temperaturas e que muitos daqueles que vivem nas ruas não tem vestimenta adequada.

“Nós pedimos que a população nos ajude. Estamos aceitando doações de roupas de frio, cobertores, mantas. Toda ajuda será bem-vinda”, diz a gestora, convidando a população a ajudar os necessitados.