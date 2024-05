Prefeitura publica edital de processo seletivo para diversas vagas; confira

A Prefeitura de Seringueiras, em Rondônia, anunciou recentemente a abertura de um novo processo seletivo simplificado para preencher diversas vagas temporárias nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social.

O processo seletivo oferece oportunidades para cargos como Professor Pedagogo, Nutricionista, Psicólogo, Assistente Social, Enfermeiro, Técnico em Informática, Cuidador de Criança, Cozinheira, Zeladora, entre outros.

De acordo com o edital, os salários variam de R$ 1.412,00 a R$ 3.848,02, com uma jornada de trabalho de 40 horas semanais para todos os cargos.

As inscrições devem ser feitas presencialmente no Centro de Eventos da cidade, localizado na Avenida Marechal Rondon, nos dias 06 a 08 de maio, das 8h às 13h. Importante ressaltar que não haverá cobrança de taxa de inscrição.

A seleção dos candidatos será realizada por meio de Análise de Títulos, nos dias 09 e 10 de maio. O processo seletivo terá validade de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período, conforme a necessidade da administração municipal.

Os interessados devem acessar o edital completo, disponível no site da Prefeitura de Seringueiras e no Diário Oficial do Município, para conhecer todos os detalhes e requisitos do processo seletivo.