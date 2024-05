Prêmio do concurso Qualicafé será mais de R$ 17 mil e equipamentos; inscrições estão abertas

As inscrições para a 2ª edição do concurso de Qualidade do Café Robusta Amazônia, do Governo do Estado do Acre tiveram início na última semana. Neste ano a competição deve premiar os ganhadores com equipamento e valores que somados chegam a mais de R$ 17 mil em dinheiro.

A cerimônia de premiação está prevista para acontecer no dia 25 de outubro de 2024. E os 15 primeiros colocados participarão da Feira Internacional do Café, em Minas Gerais, que acontece nos dias 20, 21 e 22 de novembro.

O Qualicafé teve sua primeira edição em 2023, com cerca de 20 produtores inscritos. Neste ano, o secretário de Agricultura, José Luis Tchê, espera mais de 50 inscritos no concurso.

Os cafeicultores podem se inscrever até o dia 9 de agosto, por meio do link https://www.even3.com.br/qualicafe. A inscrição é gratuita, bastando a submissão de documentos pessoais e comprovação de posse da propriedade. Cada produtor só pode inscrever apenas um lote de café, devendo entregar a amostra para avaliação.

O Concurso é realizado pela Seagri, em parceria da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) e da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Acre (Emater).