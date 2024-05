Ramon Dino compartilha momentos de amor e gratidão no Dia das Mães; veja fotos

Ramon Rocha Queiroz, conhecido como Ramon Dino ou “O Dinossauro do Acre”, emocionou as redes sociais neste Dia das Mães, 12 de maio, ao compartilhar uma série de fotos ao lado de mulheres especiais em sua vida.

O fisiculturista acreano, que atualmente é o vice-campeão do Mr. Olympia na categoria Classic Physique e campeão do Arnold Classic Ohio, aproveitou a ocasião para expressar sua gratidão e amor pelas mães que o cercam.

Na legenda da publicação, Ramon escreveu: “Um feliz dia das mães abençoado a todas as mamães!! Obrigado por todos os cuidados e ensinamentos!”. As fotos compartilhadas mostram momentos afetuosos com as mulheres de sua vida, ressaltando a importância dessas figuras femininas em sua jornada.

Além disso, os internautas notaram um aspecto interessante nas imagens: a presença de um Ramon mais descontraído e afetuoso, já com o corpo no “shape”, antes de seus treinamentos intensos para se tornar um dos principais fisiculturistas do mundo.

Comentários carinhosos inundaram as redes sociais, destacando a beleza da homenagem e a conexão especial entre Ramon e as mulheres que o inspiram e apoiam.

Esta publicação de Ramon Rocha Queiroz não apenas celebra o Dia das Mães, mas também destaca a importância do amor e do apoio familiar em sua jornada rumo ao sucesso no mundo do fisiculturismo.