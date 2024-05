Rei Artur confirma convite para secretaria de Esportes de Rio Branco: “Muito honrado”

Artur Duarte de Oliveira, de 54 anos, o “Rei Artur”, falou sobre o convite para ser secretário de Esportes de Rio Branco nesta sexta-feira (03). Ele enfatiza que sua principal preocupação é se dedicar aos jovens.

Ao Ac24horas, o “Rei Artur”de diz honrado pela oportunidade de comandar a nova secretaria do município:

“Muito honrado, não ser tão valorizado na minha terra sempre me incomodou, por isso, esse convite do prefeito me deixa muito feliz e com muita vontade de trabalhar”, afirmou.

Revelado nos campos de futebol em Rio Branco, Oliveira fala sobre a meta de focar nos jovens:

“Nossos jovens precisam de oportunidade, serem mais ocupados. Sou de um tempo em que tinha um campinho em cada bairro, estamos perdendo nossos jovens porque não tem opção. Vamos fazer esses investimentos, conversar com os presidentes de bairros e trabalhar juntos”, conclui.