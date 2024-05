Residência no bairro José Augusto, em Rio Branco, é acusada de desperdício de água potável

Numa cidade em que a grande maioria da população de Rio Braco reclama da falta de água potável, uma das residências da Travessa Santo Antônio, no bairro José Augusto, área central de Rio Branco, sob o número 70, é um bom exemplo de uma das causas da escassez do produto: o desperdício.

Na residência citada, a cada final de semana, feriados prolongados ou em dias santos, quando o imóvel fica fechado ou os moradores se descuidam de fechar o registro, derrama água potável por horas, às vezes dias.

Moradores vizinhos tentam alertar aos donos ou moradores do imóvel para o desperdício, mas ninguém atende. O pior é que, enquanto em residências nas imediações falta água potável, ali o produto é estragado, escorre para a rua e ainda danifica a pavimentação da artéria.

Os moradores denunciam o fato sob a condição de anonimato para evitar possíveis atritos ou rixas com vizinhos. As denúncias já foram feitas de forma anônima para o Serviço de Saneamento, Água e Esgotos de Rio Branco, o Saerb, mas as providências não foram tomadas.

“É preciso que alguém tome providências porque isso é um abuso. O desperdício é a causa da falta de água de muita gente”, diz o morador que fez a denúncia e mandou as fotos do local para o ContilNet