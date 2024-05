Retratação: fiscal da Energisa fotografado em residência não pertencia à empresa fantasma

O Portal ContilNet Notícias vem a público retratar-se quanto à notícia publicada no dia 29 de abril de 2024, a qual já foi devidamente excluída de nosso portal.

Reconhecemos que a informação divulgada sobre um fiscal de energia, por meio de uma suposta empresa fantasma, aplicando golpes por meio de boletos emitidos, não corresponde à realidade.

Diferentemente do que foi divulgado originalmente, confirmamos que o fiscal de energia que aparece no vídeo não tem envolvimento com nenhum tipo de esquema de golpes.

Na matéria, usamos erroneamente a imagem do servidor da Energisa como um dos participantes do sistema fraudulento que agia em Rio Branco – no caso, do vídeo no bairro Morada da Paz. Pedimos desculpas pelo equívoco.

Portanto, reiteramos que a notícia inicialmente veiculada por nosso portal é inverídica, e por esta razão, apresentamos nossa retratação. O ContilNet se compromete a manter a integridade e a precisão na divulgação de informações, respeitando sempre a verdade e o compromisso com seus leitores.

Agradecemos a compreensão de todos e reafirmamos nosso compromisso com o jornalismo sério e responsável.

Nota de esclarecimento da ENERGISA:

A Energisa esclarece que não há nenhuma atividade fraudulenta no que aparece nas imagens publicadas nas redes sociais.

O vídeo mostra um colaborador da empresa parceira que presta serviço para a Energisa realizando o serviço de entrega de reaviso de vencimento, que é uma comunicação quando há alguma conta atrasada em aberto.

Um representante da Energisa vai até a casa do cliente, realizando a impressão da notificação na hora. Se ninguém estiver em casa, o comunicado é deixado na caixa de correspondência.

O colaborador, conforme consta nas imagens, está devidamente fardado, identificado e cumpre todo os requisitos de exigidos no processo de reaviso de conta de energia.

Para evitar golpes, a Energisa reforça que antes de realizar qualquer pagamento, o cliente deve conferir os dados do destinatário está como Energisa Acre e conferir os dados da empresa. Em caso de dúvidas, o cliente pode utilizar os canais oficiais de atendimento Energisa:

Site: www.energisa.com.br

Whatsapp Gisa: www.gisa.energisa.com.br

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular ou

Teleatendimento: 0800-647-7196