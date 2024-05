Rogeria Rocha e Cremosinho surpreendem seguidores com beijo apaixonado em Ibiza

Os influenciadores brasileiros Rogeria Rocha e Cremosinho estão novamente chamando a atenção das redes sociais, desta vez direto de Ibiza. Após uma passagem pelo Coliseu de Roma, o casal decidiu aproveitar o clima ensolarado da ilha espanhola para compartilhar momentos juntos.

O vídeo, publicado neste domingo (5), mostra os dois dando um beijo apaixonado, com a legenda “trate ficante como ficante, nois!”. A cena descontraída não passou despercebida pelos fãs, que rapidamente encheram os comentários de elogios e surpresa.

Com uma base de fãs que ultrapassa os 8 milhões, Cremosinho é amplamente reconhecido por sua participação no reality show “Cremo House”. Já Rogeria Rocha, com seus 334 mil seguidores, construiu uma sólida carreira como influenciadora, destacando-se por seu conteúdo humorístico e parcerias com marcas.

O encontro do casal em Roma já havia agitado as redes sociais, e agora, em Ibiza, a proximidade e a amizade entre eles ficam ainda mais evidentes, proporcionando momentos memoráveis em uma das cidades mais paradisíacas do mundo.

Veja o vídeo: