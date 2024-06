Rondônia conquista 1º lugar no Brasil em crescimento na alfabetização de crianças

Rondônia conquista o 1º lugar nacional em crescimento na alfabetização de crianças. A revelação foi feita pela Secretária Executiva do Ministério da Educação (MEC), Maria Izolda Cella, em Brasília. O discurso pode ser visto neste link: https://youtu.be/hy_T9DCZ2GM.

PAIC

Nesse panorama, destaque para o Programa de Alfabetização na Idade Certa (PAIC). Com o nível máximo de implementação, o aluno beneficiado pelo programa possui, em média, um ano a mais de aprendizado em relação aos que não estão no programa.

Análises feitas a partir do Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Rondônia (Saero), indicam que as redes municipais aumentaram o percentual de alunos com o nível de aprendizado adequado em língua portuguesa de 45% em 2022, para 68% em 2023. O PAIC tem a adesão voluntária das 52 redes municipais de ensino e da rede estadual.

RESULTADOS

O PAIC envolve 606 escolas e mais de 4,5 mil profissionais da área de educação, impactando, diretamente, 58 mil alunos. Indicadores disponibilizados no Saero ainda trazem outro número importante: a queda no número de estudantes de nível abaixo do básico: de 26% registrados em 2022 para 12% em 2023. Houve, ainda, aumento de crianças em estágio avançado: de 17% (2022) para 35% (2023), ou seja, mais do que o dobro.

MUNICÍPIOS SE DESTACARAM

Com pouco mais de dois anos de implementação, o desempenho do PAIC revela outros números impressionantes: atualmente, 15 municípios já superaram os 75% de estudantes em nível adequado de aprendizado.

Com isso, a expectativa é de que a meta, fixada pelo Ministério da Educação (MEC) de que, até 2030, Rondônia esteja com ao menos 80% de crianças alfabetizadas seja cumprida com considerável antecedência, especialmente com universalização do PAIC ocorrida este ano.

Nesse quesito, chama a atenção o desempenho de municípios, como Itapuã do Oeste, com 100% dos alunos com aprendizado adequado em língua portuguesa. Destaque ainda para Primavera de Rondônia e Espigão do Oeste (ambos com 86%), Ji-Paraná (83%) e Chupinguaia (82%).

Outros municípios registraram avanço considerável de um ano para o outro, levando-se em consideração o aprendizado adequado em língua portuguesa. Costa Marques, na fronteira com a Bolívia, lidera, com um salto de 27%, em 2022, para impressionantes 81%, em 2023.

De igual modo aparecem Cujubim (de 25% para 77%), Primavera de Rondônia (de 36% para 86%), Teixeirópolis (26% para 75%) e Vale do Paraíso (de 15% para 64%).