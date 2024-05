Rondônia Rural Show Internacional reúne mais de 600 expositores em Ji-Paraná

No coração do estado de Rondônia, no município de Ji-Paraná, a 11ª Rondônia Rural Show Internacional abre as portas do Centro Tecnológico Vandeci Rack, a partir da segunda-feira (20). O maior evento do agronegócio da região Norte do Brasil é coordenado pela Secretaria de Agricultura (Seagri) em parceria com várias secretarias e parceiros.

Entre os dias 20 e 25 de maio, o público que visitar a feira tecnológica, que este ano vem com o tema “Agricultura da Amazônia”, vai conhecer o que há de mais relevante no que se refere às potencialidades do agronegócio na região.

Com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento rural e impulsionar a economia do estado, a feira conta com uma participação recorde de 650 expositores e 24 vitrines tecnológicas confirmadas. Tradicionalmente, a Rondônia Rural Show reúne diversos setores da agropecuária, oferecendo uma programação abrangente que inclui palestras, workshops, leilões e outras atividades.

HISTÓRICO

A cada ano, a feira tem ampliado o alcance, reunindo um número expressivo de participantes. Desde a primeira edição em 2012, a Rondônia Rural Show tem ampliado o alcance, reunindo um número crescente de participantes e gerando negócios significativos ao setor. Segundo o secretário da Seagri, Luiz Paulo, foram feitas melhorias na infraestrutura para receber os visitantes e expositores, garantindo assim, uma experiência ainda mais enriquecedora para todos os envolvidos. A Rondônia Rural Show Internacional se destaca não apenas nos números e na logística, mas também por sua importância cultural e econômica para a região, destacou.

NOVIDADES

Esta edição da feira promete trazer diversas inovações e oportunidades aos produtores rurais, empreendedores e investidores do setor agropecuário. Serão apresentadas soluções tecnológicas voltadas para aumentar a eficiência produtiva no campo, otimizar recursos naturais e promover a sustentabilidade no agronegócio. O evento contará com um amplo espaço dedicado à capacitação e educação rural.

Serão oferecidas oficinas, palestras e cursos práticos sobre temas relevantes para o setor, visando aprimorar o conhecimento e as habilidades dos produtores e trabalhadores rurais.

A Rondônia Rural Show será uma excelente oportunidade para estabelecer novos negócios e parcerias no agronegócio. O evento vai reunir produtores, compradores, investidores e representantes de empresas do setor, proporcionando um ambiente propício à realização de negociações e networking, contribuindo para o crescimento sustentável e para a melhoria da qualidade de vida no campo.