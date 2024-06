Rondônia tem o segundo menor índice de vacinação contra Covid-19 no Brasil

Rondônia registra o segundo menor percentual de vacinação contra Covid-19 no Brasil, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Covid-19. A pesquisa, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com o Ministério da Saúde, revelou que 85,6% da população rondoniense com cinco anos ou mais recebeu pelo menos uma dose da vacina. Este índice é superior apenas ao de Roraima, que registrou 81,6%, e inferior aos de Tocantins (86,8%), Mato Grosso (86,8%) e Pará (87,6%).

Os dados, coletados no primeiro trimestre de 2023, fazem parte de um suplemento da PNAD Contínua, destinado a complementar as atividades de vigilância contra a Covid-19. Em nível nacional, a taxa de vacinação com pelo menos uma dose foi de 93,9%. Entre as Grandes Regiões do Brasil, o Norte teve a menor taxa de vacinação (88,2%), enquanto o Sudeste apresentou a maior (95,9%).

Os estados com os maiores índices de vacinação foram Piauí (96,7%), São Paulo (96,4%), Minas Gerais (95,9%), Pernambuco (95,8%), Ceará (95,3%) e Paraíba (95,1%).

A pesquisa também revelou disparidades de gênero e idade na vacinação. Em Rondônia, 87,2% das mulheres com cinco anos ou mais foram vacinadas, comparado a 84% dos homens. A taxa de vacinação aumenta com a idade: 57% das crianças de cinco a 11 anos foram vacinadas, enquanto 93,9% dos idosos com 60 anos ou mais receberam pelo menos uma dose.

Além da vacinação, a PNAD Covid-19 investigou a incidência da doença. Em Rondônia, 484 mil pessoas, ou 28,5% da população com cinco anos ou mais, tiveram Covid-19 confirmada por teste ou diagnóstico clínico. Esse índice é ligeiramente superior à média nacional, que foi de 27,4%. Alagoas apresentou o menor percentual (13,7%), e o Distrito Federal, o maior (39,3%).

Para mais informações, acesse o Sidra: https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pnadca/tabelas.