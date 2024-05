São Paulo x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Invicto nas mãos de Luis Zubeldía, com quatro vitórias e um empate, o São Paulo agora tenta melhorar seus números no Morumbis, onde ainda não venceu no Brasileirão – perdeu para o Fortaleza e ficou num empate sem gols com o Palmeiras. A equipe, porém, vem numa fase de bons resultados em Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão com atuações muito convincentes fora de casa.