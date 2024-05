Sem funcionários, INSS amanhece de portas fechadas, mais uma vez, no interior do Acre

Os moradores de Sena Madureira que procuraram a sede do INSS na manhã desta quinta-feira (16) para acessar algum tipo de atendimento perderam a viagem. Mais uma vez, o portão estava trancado no cadeado e no local é possível encontrar apenas o vigilante do prédio.

Segundo informações, a paralisação no atendimento ao público se deu em razão da servidora ter sofrido um AVC na última sexta-feira e até agora não foi designado ninguém para substituí-la. Com isso, quem precisa resolver alguma pendência e não sabe utiliza o aplicativo do INSS terá que se deslocar até Rio Branco.

A falta de funcionários na sede do INSS de Sena Madureira é um problema antigo, mesmo assim, até hoje não foi resolvido. “Infelizmente, a nossa população vem sofrendo com essa situação. Esperamos que os representantes do INSS se sensibilizem e resolvam essa questão o quanto antes”, destacou o vereador Elvis Dany.

Além de faltar servidores para o atendimento presencial, a população senamadureirense também sofre com a falta de perícia médica, procedimento este que só é realizado na capital acreana.