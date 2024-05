Sicredi Biomas abre edital do Fundo Social para inscrição de projetos de instituições e entidades sem fins lucrativos

Com a missão de contribuir diretamente com a comunidade em que atua e seus associados, o Sicredi oferece taxas mais competitivas, tarifas reduzidas e um atendimento mais próximo e personalizado.

Além disso, o Sicredi investe ativamente em iniciativas comunitárias e sociais, contando com a participação ativa dos próprios associados através do Fundo Social, que é composto por parte do Resultado financeiro da Cooperativa.

Esse montante é direcionado para entidades privadas, sem fins lucrativos, que estão na área de atuação da Sicredi Biomas e desenvolve projetos que impactam positivamente às comunidades.

A abertura do edital 2024 da Sicredi Biomas acontece na segunda-feira (20/5) e fica disponível até o dia 20 de junho. Para saber mais, acesse sicredi.com.br/nacomunidade/fundosocial.