Socorro Neri justifica voto contra “saidinhas” de presos e defende projeto que criminalizava Fake News

A deputada federal Socorro Neri (PP-AC) fez questão de vir a público nesta quarta-feira (29) para esclarecer, em definitivo, que não voltou contra as “saidinhas” de presos na sessão do Congresso Nacional, de ontem à noite, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua base de apoio sofreram derrotas significativas no parlamento brasileiro.

Além de derrotado em relação às saídas temporárias de presos em datas comemorativas, deputados e senadores mantiveram veto do então presidente Jair Bolsonaro negando censura nas redes sociais em relação às fake news, matéria na qual Socorro Neri votou contra, como era orientação da bancada do governo, a qual, mesmo assim, acabou derrotada.

“Não tenho votado para agradar o governo ou para ser contra o governo. A cada matéria que chega aqui, mesmo aquelas que são enviadas em cima da hora, tenho estudado e procurado votar com muito cuidado”, disse a deputada. “Onde votei diferente do restante da bancada do Acre e diferente da maioria do Congresso foi naquele veto sobre as fake news, cujo veto buscava combater disseminação em massa de informação sabidamente falsa, que pode comprometer o processo eleitoral e causar outros males. Fomos derrotados, tudo bem. Isso é do parlamento, é da política”, acrescentou.

Em relação à votação contra as saidinhas de presos, a deputado justificou sua posição contraria: “Considero as leis penais brasileiras muito brandas. O veto se referia a saída temporária de apenados que estão em regime semiaberto. Este regime, no meu ponto de vista, já é uma progressão mais do que razoável para os apenados que demonstram bom comportamento”, disse Socorro Nei.