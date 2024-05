Tela de Leonora Carrington é leiloada por valor recorde de R$ 145,8 milhões

Este recorde coloca Carrington (1917-2011) “entre as cinco artistas femininas mais valorizadas, à frente de homens como Max Ernst ou Salvador Dalí”, segundo a Sotheby’s.

A obra de Carrington é a segunda mais cara da noite dedicada à pintura moderna durante a semana de vendas de primavera. Foi precedida no pódio por um “Campo de Feno” do pintor impressionista francês Claude Monet, vendido por 34,8 milhões de dólares para um comprador asiático.

A obra mais cara da casa sediada no edifício Rockefeller foi “A versão italiana do Popeye não tem carne de porco em sua dieta”, de Jean-Michel Basquiat, vendida por 32 milhões de dólares, embora longe do recorde do falecido artista nova-iorquino aos 27 anos em 1988, fixado em 110,4 milhões de dólares.