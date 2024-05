Traficante mais procurado do Acre foi condenado a quase 40 anos e deve ser transferido para Rio Branco

Paulinho Calafate, preso nesta sexta-feira (17) em Vila Velha, no Espírito Santo, apontado como o traficante mais procurado do Acre, foi condenado a uma pena total de 37 anos, 9 meses e 12 dias. A Polícia informou que ele estava no estado há cerca de 3 meses.

“Na segunda-feira (13), recebi o contato do delegado da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) do Acre, que já era um conhecido pessoal. Ele informou que o criminoso mais procurado do Acre poderia estar escondido em Vila Velha. Desde então, realizamos diversas trocas de informações, trabalho de campo e de inteligência, com o apoio do Ciat, do DEHPP e da Core. Esses esforços culminaram na prisão do indivíduo”, disse o delegado Ricardo Almeida, chefe do DEHPP e coordenador da Core.

Porém, Paulinho cumpriu apenas 18 anos, 7 meses e 14 dias, ou seja, apenas 49% da pena. Ele era procurado desde 2020, quando rompeu a tornozeleira em um ponto da Via Chico Mendes, região do Segundo Distrito.

Na época, a Justiça detectou que a progressão para o regime semiaberto ocorreu em razão de um erro judicial.

Agora, ele deve ser transferido novamente para a capital do Acre, Rio Branco. Paulinho é apontado como uma das maiores lideranças do Comando Vermelho na Região Norte.

“Paulinho Calafate acumula condenações por organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo a banco, constrangimento ilegal e resistência. Um indivíduo altamente perigoso, que estava escondido em Vila Velha há aproximadamente três meses”, completou o delegado.