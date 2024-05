TRE-RO recebe novo registro de candidatura para Eleição Suplementar em Candeias do Jamari

O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia recebeu um novo pedido de registro de candidatura para os cargos de prefeito e vice-prefeito na eleição suplementar de Candeias do Jamari, marcada para o dia 9 de junho de 2024.

Conforme estabelecido na Resolução nº 07/2024, o prazo final para apresentação de candidaturas pelos partidos e coligações foi fixado para o dia 10 de maio.

Porém, a mesma norma estabelece que o prazo final para os candidatos requererem seus registros perante o cartório eleitoral, caso os partidos ou coligações não os tenham requerido, é o dia 13 de maio.

Em conformidade com essas diretrizes, em 13/05/2024, o Partido da Mulher Brasileira – PMB protocolou no Sistema CANDEX os pedidos de candidaturas individuais para os cargos de prefeito e vice-prefeito de Candeias do Jamari.

Assim, o TRE-RO confirma o registro dessas três candidaturas no sistema, em concordância com as disposições da Resolução nº 07/2024.

Assim, se deferidos pelo juízo da 21ª Zona Eleitoral, o eleitorado de Candeias do Jamari deverá escolher seu novo prefeito e vice-prefeito, dentre os seguintes candidatos:

Confira: https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2020/1062802020/00477/candidatos

O TRE-RO convocou os representantes dos seguintes partidos e coligações candidatos, juntamente com as emissoras de rádio 106,3 (FM comunitária ACBNH) e FM 95,1 (Rádio e TV Maíra) para um novo sorteio visando à redistribuição da propaganda eleitoral gratuita.

A reunião está agendada para ocorrer no prédio da 21ª Zona Eleitoral, na tarde deste quarta-feira (15).

A propaganda eleitoral no rádio terá início em 16 de maio de 2024 e término em 07 de junho de 2024, conforme o calendário previsto na Resolução nº 07/2024 do TRE-RO.