Trio condenado por abuso sexual de menor é transferido para Epitaciolândia

Na manhã desta terça-feira (28), três pessoas foram presas em Assis Brasil, durante a Operação Infância Segura. Eles foram condenados pela Justiça do Acre por crimes de abuso sexual de vulnerável. Os presos são o vereador do PSDB Wermyson Martins Tamburini, o pecuarista Erenato Wolstein e Adjúnior da Silva Ribeiro foram transferidos para a delegacia de Epitaciolândia, onde serão interrogados pelo delegado Erick Maciel.

Os condenados foram responsabilizados pela prática de estupro de vulnerável contra um menor de 11 anos à época dos crimes. As sentenças, proferidas pela Justiça do Acre, são as seguintes:

– Wermyson Martins Tamburini: O vereador do PSDB foi condenado a 8 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

– Adjúnior da Silva Ribeiro: O servidor da saúde recebeu uma pena de 10 anos, 7 meses e 24 dias de reclusão, também em regime fechado.

– Erenato Wolstein: O pecuarista deverá cumprir uma pena de 10 anos, 4 meses e 7 dias de reclusão, em regime fechado.

A previsão é que o trio seja transferido nesta quarta-feira, 29, para o presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Até o momento, não foi informado se a decisão judicial é passível de recursos ou se as defesas dos condenados pretendem recorrer, possivelmente impetrando habeas corpus nos próximos dias.