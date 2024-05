Uninorte leva serviços de saúde e cidadania para comunidade de Porto Acre

Acadêmicos do estágio supervisionado II de Enfermagem, do internato de Medicina e da disciplina de Práticas Integradas em saúde do Centro Universitário Uninorte realizaram neste início de maio, uma ação itinerante na comunidade rural da Vila Caquetá, em Porto Acre, com o objetivo de promover serviços de assistência em saúde e cidadania para a população local.

Mais de 180 atendimentos foram feitos na ocasião, incluindo vacinação, PCCU, testes rápidos, consultas médicas e de enfermagem, aferição de pressão e glicemia, dispensação de medicamentos, além da entrega de cestas básicas, kits de limpeza, kits de higiene pessoal, presentes e lanches para adultos, adolescentes e crianças.

“A iniciativa acontece o ano inteiro e faz parte das atividades de extensão curriculares e extracurriculares da instituição, porém na zona urbana, sendo esta a primeira a ser realizada na zona rural em alusão ao dia das mães”, destacou o coordenador de Extensão Universitária da Uninorte, Eder Arruda.

A ação teve a supervisão e coordenação de outros professores do Centro Universitário. Foi realizada em parceria com a Olhar Diferente, Projeto 1+1, e médicos voluntários, e deve ocorrer posteriormente em outras localidades.