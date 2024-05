Vice-Governadora Mailza Gomes é hospitalizada após viagem à Bolívia; Governo emite nota

A vice-governadora do Acre, Mailza Gomes, deu entrada no Pronto-Socorro de Rio Branco na noite desta quarta-feira (1), apresentando sintomas de tosse, febre e mal-estar. Com o agravamento dos sintomas, foi encaminhada ao hospital para receber cuidados médicos.

Segundo informações apuradas pelo site ac24horas, Mailza vem sofrendo com esses sintomas nos últimos dias, desde sua volta de uma agenda internacional em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

A vice-governadora, que também é ex-senadora do Acre, voltou recentemente de sua viagem ao país vizinho já sentindo-se indisposta.

Informações oficiais sobre seu estado de saúde serão divulgadas assim que os médicos realizarem uma avaliação e definirem um diagnóstico.

O Governo do Acre emitiu uma nota sobre o assunto:

NOTA PÚBLICA

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, deu entrada no Pronto-Socorro de Rio Branco na noite desta quarta-feira, 1, com febre alta, tosse e desconforto respiratório.

De acordo com as primeiras avaliações médicas, Mailza foi diagnosticada com pneumonia, e por isso ficará em observação no Hospital, aguardando o resultado de exames mais específicos.

Os sintomas tiveram início após retorno dela de Santa Cruz de Lá Sierra, na Bolívia, onde participou de missão internacional do GCF representando o governo do Estado.

Agradecemos todas as mensagens de preocupação e demonstrações de carinho com a vice-governadora, neste momento.

Governo do Acre

Secretaria de Estado de Comunicação