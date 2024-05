Acreana Jerusa Geber é ouro no Japão e garante a 10ª medalha da carreira em mundiais; veja vídeo

A acreana Jerusa Geber brilhou mais uma vez nos cenários internacionais do atletismo paralímpico ao garantir o ouro no Campeonato Mundial em Kobe, no Japão, na manhã desta terça-feira (21). Com uma performance impecável, Jerusa assegurou seu décimo pódio em Mundiais, consolidando-se como uma das principais medalhistas da delegação brasileira presente no evento.

Acompanhada pelo guia Gabriel Aparecido, Jerusa conquistou não só o ouro, mas também estabeleceu um novo recorde continental nos 100 metros classe T11, registrando o tempo de 11.93s. Sua impressionante corrida foi marcada por uma arrancada final extraordinária, ultrapassando suas adversárias com determinação e técnica.

Este feito histórico consagra Jerusa Geber como uma das maiores atletas paralímpicas do Brasil, evidenciando sua persistência, talento e dedicação ao esporte. O recorde continental anterior, mantido por Terezinha Guilhermina desde 2011, foi superado com maestria pela atleta acreana.

Além de Jerusa, outro atleta acreano marcou presença no Mundial de Atletismo Paralímpico em Kobe. Edson Cavalcante, embora não tenha alcançado o pódio nas finais dos 100 metros e 200 metros classe T37, demonstrou sua determinação e habilidade em representar o Acre em competições internacionais.

Ainda nas disputas em Kobe, outras brasileiras também brilharam, contribuindo para o excelente desempenho da delegação nacional. Destaque para a baiana Raissa Machado, que conquistou o segundo ouro do dia no lançamento de dardo F56, e para a capixaba Lorraine Aguiar, que garantiu a prata nos 400m T12.

O Brasil encanta o mundo com seu talento e garra nas pistas do Mundial Paralímpico, ocupando a segunda posição no quadro de medalhas, atrás apenas da China. Com a competição em andamento até sábado (25), a expectativa é de mais conquistas e momentos memoráveis para o esporte paralímpico brasileiro.

Veja o vídeo: