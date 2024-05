VÍDEO: Avião que caiu em rio no interior do Acre é transportado dentro de barco

O avião que havia caído no rio próximo à fazenda Santa Luzia, no município de Tarauacá, na última segunda-feira (20) foi visto sendo transportado de volta para a cidade. O avião, que saiu de Jordão com destino a Tarauacá, foi encontrado na água, mas os três passageiros a bordo sobreviveram, com apenas um deles sofrendo ferimentos leves na cabeça.

Em vídeo exclusivo, enviado à redação do Extra do Acre, é possível ver o momento em que um barco transporta o avião pelo rio até chegar ao porto de Tarauacá. Ainda não se sabe quem estava realizando o transporte da aeronave e qual seria o seu destino final.

O avião em questão é um Cessna 150, uma aeronave projetada para treino de voo, turismo e uso pessoal. O modelo é reconhecido por sua versatilidade e uso generalizado em diversas atividades aéreas.

A chegada do avião ao porto de Tarauacá marca mais um capítulo na história desse incidente, que felizmente não resultou em fatalidades e agora está sendo investigado para determinar suas causas.

